Футбол

Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообществаSoccer.ru 06:57

«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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«Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТ

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«Манчестер Сити» выпустил специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

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Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

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