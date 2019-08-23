Футбол
Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообществаSoccer.ru 06:57
«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
Обновлено в 14:11
Политика
Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Обновлено в 08:33
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Транспорт
В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено в 08:38
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Политика
Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.
Обновлено в 10:04
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:14
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Наука
Онлайн-игры развивают навык многозадачности у пожилых людей
Ученые утверждают, что пожилые люди могут поддерживать свой интеллект в тонусе благодаря онлайн-играм.
Обновлено 20 августа в 19:51
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика
Москалькова рассказала о визите в Киев
Обновлено в 13:44
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44
Политика
Новые санкции против России будут введены 26 августа — Госдеп
Государственный департамент США 26 августа введет в действие второй пакет санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей».
Обновлено в 13:39
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные.
Обновлено в 10:59
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Оренбург» арендует у «Динамо» Липового
Обновлено в 10:52
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38