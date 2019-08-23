Футбол
«Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТГазета.Ru 06:52
Английский "Манчестер Сити" выпустил лимитированную экипировку, посвященную ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Такая форма обойдется покупателям в €27 и будет продаваться в течение всего этого сезона.
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Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Отмечается, что одним из составляющих парфюма, помимо традиционных ингредиентов, стал пот всех сотрудников компании.
Обновлено в 16:58
Экономика
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:47
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Екатеринбурге толпа забила до смерти укравшего женскую сумку вора
В Екатеринбурге прохожий украл сумку из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 10:45
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:26
Общество
Десятки тысяч жителей Гонконга взялись за руки и образовали живые цепи
Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали вечером в пятницу многокилометровые живые цепи, взявшись за руки.
Обновлено в 09:45
Футбол
Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Хоккей
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
Обновлено в 14:58
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах
Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
Обновлено в 13:48
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено в 02:53
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Здоровье
В США зарегистрирована первая смерть от электронных сигарет
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55