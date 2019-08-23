Футбол

«Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТГазета.Ru 06:52

Английский "Манчестер Сити" выпустил лимитированную экипировку, посвященную ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Такая форма обойдется покупателям в €27 и будет продаваться в течение всего этого сезона.
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«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок

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