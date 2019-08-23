Футбол
«Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТГазета.Ru 06:52
Английский "Манчестер Сити" выпустил лимитированную экипировку, посвященную ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Такая форма обойдется покупателям в €27 и будет продаваться в течение всего этого сезона.
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Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Общество
Собянин рассказал о снижении социального неравенства в Москве
За восемь лет уровень бедности в Москве снизился на треть. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
Россия будет финансировать модернизацию абхазской армии и развивать с Абхазией военное сотрудничество, соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой военного ведомства Абхазии Мерабом Кишмария.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке
Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово на Камчатке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции.
Обновлено в 01:07
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:41
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 06:04
Наука
Разработан тест для определения срока жизни человека
Учёные Института биологии старения Макса Планка провели исследования крови, по которым можно определить, умрет ли испытуемый в ближайшие десять лет.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Политика
Татьяна Москалькова прилетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев.
Обновлено в 03:54
Спорт
Логинов сделал заявление о конфликте с СБР. Он не сдастся
Лучший биатлонист страны Александр Логинов сделал заявление в социальных сетях по поводу ситуации с подписанием контракта с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда
Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо.
Обновлено в 07:07
Общество
Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками
Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче молодёжных команд. Встреча завершалась со счётом 2:0.
Обновлено в 07:54
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Экономика
Прожиточный минимум во втором квартале составил 11 185 рублей
Минтруд установил прожиточный минимум по стране во втором квартале в размере 11 185 руб.
Обновлено в 07:25
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы
Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей.
Обновлено в 04:03
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22