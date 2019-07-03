Футбол

«Манчестер Сити» выплатил «Атлетико» отступные за РодригоРИА Новости вчера в 11:46

"Манчестер Сити" выплатил мадридскому "Атлетико" отступные за досрочное расторжение контракта с полузащитником Родриго, сообщается на сайте испанского футбольного клуба. По данным СМИ, сумма отступных составляла 70 миллионов евро.
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Родри: «Манчестер становится более голубым»

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«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
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Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

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Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Наука

Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян

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Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

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Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

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Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

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Обновлено в 18:30
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Авто

Ford представил трековый суперкар GT MK II

В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено в 17:22
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Здоровье

Минздрав предложил проверять водителей на наркотики

Министерство здравоохранения России предлагает ввести тестирование водителей транспортных средств и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 14:02
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено в 10:53
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В День независимости перед Белым домом сожгли флаг США

Как сообщает газета Washington Examiner, в столице США полиция задержала троих левых активистов, которые подожгли американский флаг во время празднования Дня независимости 4 июля.
Обновлено в 19:37
Происшествия

В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 04:20
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

Обновлено в 13:54
Финансы

Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро

Доллар и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках.
Обновлено вчера в 13:00
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Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
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В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
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СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики

По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
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