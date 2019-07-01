Футбол

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»Бомбардир.ру 12:31

Полузащитник Родриго Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. «Ман Сити» активировал пункт в контракте игрока, который позволяет выкупить 23-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных.
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🎉Феликс в «Атлетико» за 126 млн евро, Родри – в «Ман Сити», «Локо» выкупил Крыховяка. Трансферный дайджест Sports.ru🔁

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«Манчестер Сити» выплатил клаусулу футболиста «Атлетико» за €70 млн

Sport.ru13:30

«Атлетико»: «Манчестер Сити» выкупил контракт Родри

Евро-футбол.ру11:23

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Спорт-Экспресс11:10

«Атлетико» объявил о продаже Родриго в «Манчестер Сити» за € 70 млн

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Хавбек «Атлетико» перешел в «Манчестер Сити»

Матч ТВ11:15

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

Soccer.ru11:18
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