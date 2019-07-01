Футбол
«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»Бомбардир.ру 12:31
Полузащитник Родриго Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. «Ман Сити» активировал пункт в контракте игрока, который позволяет выкупить 23-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных.
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