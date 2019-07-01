Футбол

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»Бомбардир.ру 12:31

Полузащитник Родриго Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. «Ман Сити» активировал пункт в контракте игрока, который позволяет выкупить 23-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных.
Читать в источнике

Подробнее о событии

🎉Феликс в «Атлетико» за 126 млн евро, Родри – в «Ман Сити», «Локо» выкупил Крыховяка. Трансферный дайджест Sports.ru🔁

Sports.ru16:00

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

Soccer.ru11:18

Хавбек «Атлетико» перешел в «Манчестер Сити»

Матч ТВ11:15

«Атлетико» сообщил, что «Манчестер Сити» выплатит сумму отступных за Родри

Спорт-Экспресс11:10

«Атлетико» объявил о продаже Родриго в «Манчестер Сити» за € 70 млн

Чемпионат11:02

«Атлетико»: «Манчестер Сити» выкупил контракт Родри

Евро-футбол.ру11:23

«Манчестер Сити» выплатил клаусулу футболиста «Атлетико» за €70 млн

Sport.ru13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

В Минске во время праздничного салюта, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии, погибла женщина.
Обновлено в 18:11
Общество

На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Обновлено в 14:44
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:59
Происшествия

14 моряков погибли в пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

Четырнадцать моряков-подводников погибли во время пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате, сообщило министерство обороны РФ.
Обновлено вчера в 10:12
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Транспорт

Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 14:05
Экономика

В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Игры

Финальная глава «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 16 июля

Ubisoft объявила дату выхода заключительного эпизода второго сюжетного дополнения для Assassin's Creed Odyssey — «Суд Атлантиды» выйдет 16 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт правительства Иркутской области.
Обновлено в 14:42
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Политика

Википедия признала Крым частью России

Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено в 18:36
Общество

Полностью прозрачное бикини за 590 долларов смутило покупателей

Обновлено в 07:03
Кино

Фильм RT и WWF «Дикие и свободные» будет готов к концу года

RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России представят первый совместный документальный фильм "Дикие и свободные" до конца года, сообщила РИА Новости руководитель телеканала RT Екатерина Яковлева на праздновании 25-летия WWF в России.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Авто

Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер

Обновлено вчера в 22:58
Общество

В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Игры

Sony может купить разработчиков Max Payne и Alan Wake

Обновлено в 06:10
Здоровье

Как снизить риск для детей-аллергиков в летнем лагере

Испанское сообщество клинической педиатрической иммунологии, аллергологии и астмы разработало список рекомендаций для кураторов и преподавателей в летних лагерях.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Культура

Шахматную фигурку продали почти за миллион фунтов на аукционе

Обновлено в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное