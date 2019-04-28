Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу АгуэроСоветский спорт 11:41

Бернли — Манчестер Сити
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
63′
Серхио Агуэро
64′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Матей Выдра
72′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
76′
83′
Серхио Агуэро
Джон Стоунз
Мэттью Лоутон
87′
90′+2′
Рахим Стерлинг
Николас Отаменди
90′+5′
Илкай Гюндоган
Манчестер Сити одержал победу над Бернли (1:0) в матче 36-го тура премьер-лиги на стадионе Терф Мур. Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Серхио Агуэро, для которого этот мяч стал 20-м в сезоне.
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