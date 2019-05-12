«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второйМатч ТВ вчера в 11:50

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии. «Горожане» пропустили на 27-й минуте после удара Гленна Мюррея, однако отыгрались и еще до перерыва вышли вперед благодаря точным ударам Серхио Агуэро и Эмерика Лапорта.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй

Футбол «Палермо» переведен в серию C за финансовые нарушения "Палермо" по решению суда Федерации футбола Италии (FIGC) займет последнее место в нынешнем сезоне в серии B и в следующем сезоне будет выступать в серии C, клуб наказан за финансовые нарушения, сообщается на сайте FIGC.

Музыка Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда» Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».

Кино Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Футбол «Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.

Общество Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.

Политика В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.

Хоккей Россия — Чехия 3:0 (3-й период) Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.

Происшествия Второй за сутки рейс SSJ100 отложили из-за неисправности Российская авиакомпания «Азимут» более чем на восемь часов задержала вылет рейса Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из Новосибирска в Ростов-на-Дону.

Общество В России хотят усложнить бракоразводный процесс Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Шоу-бизнес Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.

Футбол СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака» Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Футбол Форвард ЦСКА вызван в юношескую сборную Мали Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диай отправился в расположение юношеской национальной команды Мали.

Энергетика «Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой» "Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.

Политика Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).

Шоу-бизнес Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.

Экономика Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.