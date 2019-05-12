Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второйМатч ТВ вчера в 11:50

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии. «Горожане» пропустили на 27-й минуте после удара Гленна Мюррея, однако отыгрались и еще до перерыва вышли вперед благодаря точным ударам Серхио Агуэро и Эмерика Лапорта.
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Компани поднимает над головой кубок АПЛ. Фото

Спорт-Экспресс10:59

События воскресенья в европейском футболе

RT на русском03:13

Брайтон – Манчестер Сити. Георгий Черданцев: «Сити отстоит свой чемпионский титул»

Букмекеры.рф11 мая в 20:33

«Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок Премьер-лиги

Чемпионатвчера в 12:53

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй

Матч ТВвчера в 11:50

«Ливерпуль» был чемпионом 20 минут: Гвардиола срывал кофту, а на «Энфилде» надевали футболки «Брайтона»

Sports.ruвчера в 12:03

«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)

Советский спортвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Футбол

«Палермо» переведен в серию C за финансовые нарушения

"Палермо" по решению суда Федерации футбола Италии (FIGC) займет последнее место в нынешнем сезоне в серии B и в следующем сезоне будет выступать в серии C, клуб наказан за финансовые нарушения, сообщается на сайте FIGC.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Музыка

Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»

Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».
Обновлено в 11:45
Кино

Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Истребитель Су-57 оснастят управляемой «умной бомбой» КАБ-250

Истребитель Су-57 укомплектуют управляемой «умной бомбой» модели КАБ-250.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая

О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.
Обновлено в 10:47
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Сообщения о минировании ТЦ и вокзалов в Волгограде оказались ложными

Обновлено в 10:56
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Музыка

Шнуров оценил ситуацию с победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:55
Хоккей

Россия — Чехия 3:0 (3-й период)

Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Второй за сутки рейс SSJ100 отложили из-за неисправности

Российская авиакомпания «Азимут» более чем на восемь часов задержала вылет рейса Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из Новосибирска в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 05:02
Политика

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины

Обновлено в 12:00
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Общество

В России хотят усложнить бракоразводный процесс

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Политика

В Москве встретились губернаторы России и Японии

Обновлено в 07:18
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Футбол

Форвард ЦСКА вызван в юношескую сборную Мали

Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диай отправился в расположение юношеской национальной команды Мали.
Обновлено в 11:27
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Энергетика

«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»

"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Общество

В Петербурге у подпольных фотографов изъяли «Железный трон»

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей

В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.
Обновлено в 09:30
Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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