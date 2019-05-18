Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок АнглииLenta.ru 14:42

Манчестер Сити — Уотфорд
6 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
26′
Рахим Стерлинг
38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
55′
Давид Сильва
60′
Кевин де Брюйне
61′
66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
68′
73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
79′
80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
81′
Рахим Стерлинг
87′
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги. Команда Хосепа Гвардиолы первой в истории страны выиграла все три национальных трофея. 12 мая «Сити» выиграл чемпионство, победив «Брайтон» в последнем туре Английской премьер-лиги.
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