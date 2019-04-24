Футбол

«Манчестер Сити» выделит 65 млн евро на трансфер хавбека «Реала»Евро-футбол.ру 01:08

По сообщениям El Chiringuito, интерес к 24-летнему игроку проявляет "Манчестер Сити". "Горожане" готовы заплатить за переход хавбека 65 миллионов евро.
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«Манчестер Сити» выделит 65 млн евро на трансфер хавбека «Реала»

Евро-футбол.ру01:08

«Манчестер Сити» готов заплатить 65 млн евро за Льоренте. Зидану и «Реалу» он больше не нужен

Sport24.ruвчера в 21:34

«Манчестер Сити» хочет приобрести у «Реала» Льоренте

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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