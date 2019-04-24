Футбол
«Манчестер Сити» выделит 65 млн евро на трансфер хавбека «Реала»Евро-футбол.ру 01:08
По сообщениям El Chiringuito, интерес к 24-летнему игроку проявляет "Манчестер Сити". "Горожане" готовы заплатить за переход хавбека 65 миллионов евро.
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Регион объявил конкурс на новую ледовую арену за 5,7 млрд
Обновлено в 00:02
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Авто
В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента
Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Доплату к пенсиям увеличат в мае
Ранее, в январе, страховые пенсии были проиндексированы на 7%, в феврале ежемесячные денежные выплаты повысились на 4,3%, а в апреле социальные пенсии были увеличены на 2%. Майский перерасчет коснется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой ПФР, но и соответствующей доплаты от региональных властей.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35
Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей
В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Число погибших в серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек
Обновлено 22 апреля в 00:28
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества
Обновлено вчера в 12:12
Космос
Тест: переживете ли вы конец света?
Обновлено в 00:30
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Щелково происходит тление на мусорном полигоне
Обновлено в 00:18