«Манчестер Сити» выделит 65 млн евро на трансфер хавбека «Реала»Евро-футбол.ру 01:08

По сообщениям El Chiringuito, интерес к 24-летнему игроку проявляет "Манчестер Сити". "Горожане" готовы заплатить за переход хавбека 65 миллионов евро.

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

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Политика Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.

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Происшествия В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.

Политика Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Армия и оружие Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35 Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.

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Армия и оружие ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.

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