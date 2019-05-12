Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АнглииРоссийская газета 12:14
Разгромив на выезде "Брайтон" (4:1), "Манчестер Сити" защитил чемпионский титул. Давненько в Англии не было такого, чтобы лучшая команда определилась в последнем туре. Еще в начале года казалось, что и на этот раз победитель станет известен досрочно.
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У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
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Общество
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Хоккей
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Происшествия
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Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Политика
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Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
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Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
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Обновлено в 11:21
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
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Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
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Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
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Политика
Польша отказалась переходить на евро
Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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