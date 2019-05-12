Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом АнглииГазета.Ru вчера в 12:00

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Сити". Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив "Ливерпуль" на два очка.
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«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и стал чемпионом Англии

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Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

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Политика

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
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Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

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Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о повреждении трёх жилых домов при обстреле

В самопровозглашённой Луганской народной республике в ходе обстрела со стороны ВСУ пострадали три жилых дома, линия электропередач и газопровод, передают в пресс-службе МЧС ЛНР.
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Происшествия

Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Происшествия

Тела трех погибших на Алтае туристов доставлены в Новосибирск

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Общество

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Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.
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Экономика

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В апреле 2019 года жители РФ сократили повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом, передает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
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Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.
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Обновлено в 00:44
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Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
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Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
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Футбол

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Вильям Оливейра, помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказал, что в команде ожидают возвращения Александра Кокорина.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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