«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболуКоммерсантъ 13:55

Футболисты «Манчестер Сити» второй раз подряд и в шестой раз в истории выиграли чемпионат Англии. В матче заключительного тура они в гостях разгромили «Брайтон». Встреча завершилась со счетом 4:1.

«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболу

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