Футбол
«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболуКоммерсантъ 13:55
Футболисты «Манчестер Сити» второй раз подряд и в шестой раз в истории выиграли чемпионат Англии. В матче заключительного тура они в гостях разгромили «Брайтон». Встреча завершилась со счетом 4:1.
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
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Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
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Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
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Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
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Спорт
Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
Обновлено в 10:20
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
Глава "новой церкви" Украины Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
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Политика
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
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Происшествия
Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек
Возгорание тушат более 40 человек и 15 единиц техники. На месте пожара также работает оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП
Обновлено в 14:43
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика
Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Сергей Цивилёв рассказал о мерах по улучшению медицины
Ситуацию в здравоохранении Кузбасса обсудили на совещании 11 мая. Губернатор Кузбасса дало оценку положению в медицине региона.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика
El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев
Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
Обновлено в 15:04
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин проведет совещания по ОПК в новом формате
Обновлено в 12:29
Здоровье
Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
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Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» сохранил лидерство в прокате
Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" удержал лидерство в американском прокате в свои третьи выходные, не позволив новичкам опередить себя.
Обновлено в 14:28
Финансы
Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев
Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51