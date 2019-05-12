Футбол
«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом АнглииГазета.Ru 13:39
"Манчестер Сити" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Брайтон" и завоевал второе чемпионство подряд. Серебряные медали взял "Ливерпуль", отставший от "горожан" лишь на одно очко. "Газета.Ru" - о том, каким получился сезон в Англии.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Футбол
«Зениту» вручили кубок чемпионов России
Перед встречей с кубком сине-бело-голубые подтвердили свое чемпионство, обыграв ЦСКА со счетом 3:1.
Обновлено в 15:01
Музыка
Названа тройка фаворитов конкурса Евровидение-2019
Российский певец Сергей Лазарев с песней «Scream» занимает третью позицию среди наиболее вероятных победителей музыкального конкурса по версии букмекеров.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
С 13 по 19 мая любой желающий может попасть в музеи Москвы бесплатно
Жители и гости Москвы в рамках музейной недели смогут посетить интереснейшие выставки в музеях города.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Экономика
В России могут создать единый реестр туристических агентств
В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Общество
Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии
Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Происшествия
Во Владимирской области два человека погибли в серии ДТП
Девять человек пострадали и двое погибли в результате трех ДТП на 250-м км трассы М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области.
Обновлено в 16:33
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Политика
ФБР обвинило хакеров из КНДР в создании нового вируса
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти США и Великобритании обвинили хакерскую группировку Lazarus Group в глобальной кибератаке с использованием вируса WannaCry.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче
Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 12:11
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40