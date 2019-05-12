Футбол

«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом АнглииГазета.Ru 13:39

"Манчестер Сити" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Брайтон" и завоевал второе чемпионство подряд. Серебряные медали взял "Ливерпуль", отставший от "горожан" лишь на одно очко. "Газета.Ru" - о том, каким получился сезон в Англии.
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«Манчестер Сити» отпраздновал победу в АПЛ. Лучшие фото

Чемпионат16:10

Зинченко показал свой второй кубок АПЛ с «Манчестер Сити»

Матч ТВ14:21

«Манчестер Сити» - первая команда за 10 лет, защитившая чемпионство в АПЛ

Евро-футбол.ру11:56

«Манчестер Сити» — чемпион Англии второй год подряд! «Ливерпулю» не хватило даже 97 очков

Sport24.ru12:15

«Уфа» поздравила Зинченко с завоеванием чемпионского титула

Спорт-Экспресс12:26

«Ман Сити» Гвардиолы набрал 198 очков в двух последних сезонах АПЛ

Sports.ru16:21

«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)

Советский спорт14:00
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Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Футбол

«Зениту» вручили кубок чемпионов России

Перед встречей с кубком сине-бело-голубые подтвердили свое чемпионство, обыграв ЦСКА со счетом 3:1.
Обновлено в 15:01
Музыка

Названа тройка фаворитов конкурса Евровидение-2019

Российский певец Сергей Лазарев с песней «Scream» занимает третью позицию среди наиболее вероятных победителей музыкального конкурса по версии букмекеров.
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

С 13 по 19 мая любой желающий может попасть в музеи Москвы бесплатно

Жители и гости Москвы в рамках музейной недели смогут посетить интереснейшие выставки в музеях города.
Обновлено в 08:23
Здоровье

Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Экономика

В России могут создать единый реестр туристических агентств

В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Общество

Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии

Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Происшествия

Во Владимирской области два человека погибли в серии ДТП

Девять человек пострадали и двое погибли в результате трех ДТП на 250-м км трассы М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области.
Обновлено в 16:33
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Обновлено в 14:02
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Политика

ФБР обвинило хакеров из КНДР в создании нового вируса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти США и Великобритании обвинили хакерскую группировку Lazarus Group в глобальной кибератаке с использованием вируса WannaCry.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче

Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 12:11
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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