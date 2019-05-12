«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом АнглииГазета.Ru 13:39

"Манчестер Сити" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Брайтон" и завоевал второе чемпионство подряд. Серебряные медали взял "Ливерпуль", отставший от "горожан" лишь на одно очко. "Газета.Ru" - о том, каким получился сезон в Англии.

«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом Англии

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