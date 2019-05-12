Футбол
«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат АнглииРБК 12:27
В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0, но не сумел опередить «горожан» в турнирной таблице. По итогам сезона мерсисайдцы набрали 97 очков, а в активе «Сити» оказалось 98. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в шестой раз в истории и второй сезон подряд.
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