«Манчестер Сити» вступил в борьбу за БонуччиЧемпионат 12:13

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ранее неоднократно называл Бонуччи одним из лучших защитников в мире. На игрока также претендуют «ПСЖ» и «Нью-Йорк Сити». Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если туринский клуб купит защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Бонуччи

Происшествия Жители Канска готовятся к эвакуации из-за паводка Жители Канска готовятся к эвакуации из-за начавшегося паводка: вода топит улицы города.

Происшествия В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.

Энергетика На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+ Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Армия и оружие Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Политика MI5 начала расследовать российское вмешательство в политику Великобритании Служба безопасности Великобритании MI5 начала расследовать российскую кампанию по вмешательству в политику страны.

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Наука Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.

Хоккей «Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину» «Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».

Политика Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони» Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.

Происшествия В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.

Политика Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.

Политика Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.