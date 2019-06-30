Футбол
«Манчестер Сити» вступил в борьбу за БонуччиЧемпионат 12:13
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ранее неоднократно называл Бонуччи одним из лучших защитников в мире. На игрока также претендуют «ПСЖ» и «Нью-Йорк Сити». Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если туринский клуб купит защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
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