Футбол

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за БонуччиЧемпионат 12:13

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«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
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Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.
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