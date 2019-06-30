Футбол
«Манчестер Сити» вступил в борьбу за БонуччиЧемпионат 12:13
«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Обновлено в 14:05
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Политика
Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 13:58
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Политика
«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»
Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Интер» отдал Пинамонти в аренду «Дженоа»
Футболист миланского "Интера" Андреа Пинамонти продолжит карьеру на правах аренды в "Дженоа", сообщается на официальном сайте "нерадзурри".
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты
Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Т. Силва: потеря Неймара придала сборной Бразилии больше мотивации
Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва отметил, что потеря нападающего Неймара придала больше мотивации бразильской национальной команде.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Зенит» не станет покупать защитника «Спортинга» Акунью
Петербургский «Зенит» отказался от идеи приобретения защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи из-за слишком высокой цены на футболиста.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма
Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43