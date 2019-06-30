«Манчестер Сити» вступил в борьбу за БонуччиЧемпионат 12:13

«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Бонуччи

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