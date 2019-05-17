Футбол

«Манчестер Сити» включился в борьбу за ГризманнаProstoProSport 04:22

«Манчестер Сити» включился в гонку за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. 28-летний француз ранее объявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона. «Сити» обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы бороться с «Барселоной» за форварда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гвардиола: «Жители Барселоны, не волнуйтесь, „Ман Сити“ не собирается покупать Гризманна»

ProstoProSport14:13

Пеп Гвардиола: «Пусть в „Барселоне“ не переживают, „Ман Сити“ не может позволить себе Гризманна»

Sports.ru10:11

«Манчестер Сити» не может позволить себе покупку Гризманна

Sport24.ru10:20

Гвардиола: «Пусть в Барселоне не волнуются, „Сити“ не может позволить себе Гризманна»

Бомбардир.ру11:34

Гвардиола: пусть «Барселона» не волнуется, мы не можем позволить себе Гризманна

Чемпионат11:21

СМИ: «Манчестер Сити» следит за ситуацией с Гризманном

Спорт-Экспресс04:05

«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» и «ПСЖ» за Гризманна

Вести.Ru03:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Россия передаст армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Заказчик получит спецрационы в Пуэрто-Кабельо. Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы, — передаёт ТАСС слова своего источника.
Обновлено в 13:48
Наука

Планетологи доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:46
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

Обновлено в 09:53
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 14:02
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Космос

Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение

Специалисты во время исследований вирусов в космосе выявили внеземное происхождение осьминогов.
Обновлено вчера в 08:10
Армия и оружие

США испытали сверхмощные бункерные авиабомбы

ВВС США опубликовали видеоролик об очередном испытании двух сверхмощных противобункерных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Технологии

AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Авто

Volkswagen перенесет производство электромобилей в Словакию

Совет директоров концерна Volkswagen решил перенести производство электромобилей в Словакию.
Обновлено в 08:18
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Футбол

Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Обновлено в 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное