Футбол

«Манчестер Сити» включился в борьбу за ГризманнаProstoProSport 04:22

«Манчестер Сити» включился в гонку за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. 28-летний француз ранее объявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона. «Сити» обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы бороться с «Барселоной» за форварда.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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