Футбол
«Манчестер Сити» включился в борьбу за ГризманнаProstoProSport 04:22
«Манчестер Сити» включился в гонку за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. 28-летний француз ранее объявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона. «Сити» обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы бороться с «Барселоной» за форварда.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады
В штабе избранного украинского президента Владимира Зеленского прокомментировал роспуск Рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:07
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Крис Рок перезапустит франшизу «Пила»
Известный американский актер, комик и продюсер Крис Рок намерен заняться перезапуском серии фильмов ужасов «Пила».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Хоккей
Малкин рассказал, почему не играет в сборной в стрелялки
Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и СМИ.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
Обновлено в 00:36
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Пожар в здании РУДН ликвидировали
Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В России создадут новую штурмовую винтовку
Обновлено в 02:18
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка
Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении "ЮграМегаСпорт", которое обслуживает спортивный комплекс.
Обновлено в 03:35
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Хоккей
«Сибирь» обменяла Воробья в «Автомобилист» на Торченюка
«Сибирь» обменяла защитника Павла Воробья в «Автомобилист» на нападающего Александра Торченюка, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:54
Футбол
«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения
Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днем рождения полузащитника Игоря Денисова, которому 17 мая исполнилось 35 лет.
Обновлено в 05:41
Общество
«Ромир» выяснил необходимый для нормальной жизни доход семей в России
Чуть больше половины (51%) участников опроса сочли необходимым доход от 60 до 120 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:35
Технологии
AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток»
Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.
Обновлено в 04:56
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49