«Манчестер Сити» включился в борьбу за ГризманнаProstoProSport 04:22

«Манчестер Сити» включился в гонку за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. 28-летний француз ранее объявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона. «Сити» обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы бороться с «Барселоной» за форварда.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Гризманна

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