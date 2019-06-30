«Манчестер Сити» включился в борьбу за БонуччиSoccer.ru 12:39

«Манчестер Сити» хочет заполучить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Sportitalia. Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если клубу удастся заполучить защитника «Аякса» Матийса де Лигта.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Бонуччи

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