«Манчестер Сити» включился в борьбу за Антуана ГризманнаЕженедельник Футбол 04:06

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн покинет команду по окончании сезона. За него может побороться еще один европейский топ-клуб. Сообщается, у «Барселоны» появился конкурент из чемпионата Англии — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Антуана Гризманна

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