Футбол

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Антуана ГризманнаЕженедельник Футбол 04:06

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн покинет команду по окончании сезона. За него может побороться еще один европейский топ-клуб. Сообщается, у «Барселоны» появился конкурент из чемпионата Англии — «Манчестер Сити».
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«Манчестер Сити» включился в борьбу за Гризманна

Евро-футбол.ру04:46

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Гризманна

ProstoProSport04:22

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Антуана Гризманна

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Антуан Гризманн
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