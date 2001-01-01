«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу КанселуМатч ТВ 13:49

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца. Отмечается, что «Ювентус» намерен продать Канселу не менее чем за 50 миллионов евро. Туринцы также проявляют интерес к бразильскому защитнику «Сити» Данило.

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Канселу

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