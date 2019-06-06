Футбол
«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу КанселуSportbox.RU 13:49
По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца. Отмечается, что «Ювентус» намерен продать Канселу не менее чем за 50 миллионов евро. Туринцы также проявляют интерес к бразильскому защитнику «Сити» Данило.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Культура
Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
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Обновлено в 08:27
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
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Кино
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Феноменальный провал Сериалы стримингового сервиса DC Universe «Титаны» и «Роковой патруль» нашли свою аудиторию, а вот «Болотной твари», расширяющей популярную вселенную, кинокомпания Warner Bros. оказалась не рада.
Обновлено в 14:00
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Обновлено в 04:58
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Обновлено в 16:03
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Обновлено в 14:48
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Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки
В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено в 13:54
Политика
Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:08
Общество
На дискриминирующую девочек российскую гимназию завели два дела
Прокуратура Дзержинского района Перми завела два административных дела в отношении городской гимназии №4, где было выявлено завышение проходного балла для девочек, и директора учебного заведения.
Обновлено в 12:35
Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Футбол
СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
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Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Футбол
Нидерланды — Англия 1:1 (Завершён 2-й тайм)
Национальные команды сражаются за выход в финал Лиги Наций.
Обновлено в 15:44
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Авто
В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020
Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Наука
Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека
Чтобы узнать, насколько распространены клетки мутантных линий и как активны мутировавшие гены в нормальных тканях, ученые провели секвенирование РНК 6700 образцов 29 тканей, взятых у 488 человек.
Обновлено в 14:08
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением по травме Неймара
"ПСЖ" выступил с заявлением по поводу травмы Неймара.
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Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Донбасский снайпер наказал украинского оккупанта
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своем телеграм-канале кадры уничтожения снайпером украинского оккупанта.
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Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
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