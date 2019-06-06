Футбол

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу КанселуSportbox.RU 13:49

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца. Отмечается, что «Ювентус» намерен продать Канселу не менее чем за 50 миллионов евро. Туринцы также проявляют интерес к бразильскому защитнику «Сити» Данило.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» согласовал с «Ювентусом» трансфер Канселу

Sport24.ru15:34

СМИ: «Манчестер Сити» претендует на Канселу

Спорт-Экспресс12:51

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Канселу

Sportbox.RU13:49

СМИ: «Манчестер Сити» расстанется с Данило, чтобы купить Канселу

ProstoProSport13:42

«Манчестер Сити» готов продать Данило ради трансфера Канселу

Чемпионат13:18

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Канселу

Матч ТВ13:49

Канселу хочет перейти в «Ман Сити», «Юве» интересуется Данило

Sports.ru12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Участник группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что состояние Бари Алибасова тяжелое, сейчас он находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:05
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Кино

«Болотная Тварь» загнулась менее чем за неделю

Феноменальный провал Сериалы стримингового сервиса DC Universe «Титаны» и «Роковой патруль» нашли свою аудиторию, а вот «Болотной твари», расширяющей популярную вселенную, кинокомпания Warner Bros. оказалась не рада.
Обновлено в 14:00
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Происшествия

На улице Глинки трактор с водой проехался по иномарке

Обновлено в 15:03
Спорт

Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Энергетика

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ

Обновлено вчера в 13:49
Экономика

«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено в 13:54
Политика

Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:08
Общество

На дискриминирующую девочек российскую гимназию завели два дела

Прокуратура Дзержинского района Перми завела два административных дела в отношении городской гимназии №4, где было выявлено завышение проходного балла для девочек, и директора учебного заведения.
Обновлено в 12:35
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Футбол

Нидерланды — Англия 1:1 (Завершён 2-й тайм)

Национальные команды сражаются за выход в финал Лиги Наций.
Обновлено в 15:44
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Наука

Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека

Чтобы узнать, насколько распространены клетки мутантных линий и как активны мутировавшие гены в нормальных тканях, ученые провели секвенирование РНК 6700 образцов 29 тканей, взятых у 488 человек.
Обновлено в 14:08
Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением по травме Неймара

"ПСЖ" выступил с заявлением по поводу травмы Неймара.
Обновлено в 15:14
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Донбасский снайпер наказал украинского оккупанта

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своем телеграм-канале кадры уничтожения снайпером украинского оккупанта.
Обновлено в 10:30
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жуан Канселу
Португальский футболист
Португальский футболист, защитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное