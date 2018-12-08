Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Челси» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии
Газета.Ru
14:23

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). После 16 туров "Манчестер Сити" набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице. "Челси" (31 очко) поднялся на третье место.
Газета.Ru14:23

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