Футбол

«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей
Матч ТВ
19:58

Уотфорд — Манчестер Сити
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
40′
Лерой Сане
51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
63′
73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
75′
83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
85′
89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
90′
Эдерсон Сантана
«Уотфорд» на своем поле принимал «Манчестер Сити» в матче 15-го тура АПЛ. Гости победили во встрече со счетом 2:1. После этой игры разница забитых и пропущенных мячей у «Манчестер Сити» составляет плюс 38.
Матч ТВ19:58

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«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей

Матч ТВ19:58

«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей

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