Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»Газета.Ru вчера в 14:26
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|20′
|23′
Эрик Ламела
Рахим Стерлинг
|26′
Серхио Агуэро
|35′
|56′
Харри Уинкс
Лукас Моура
|56′
Лукас Моура
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|66′
Родриго Эрнандес
Давид Сильва
|78′
Бернарду Силва
Рияд Марез
|80′
|85′
Эрик Ламела
Джовани Ло Чельсо
|90′+1′
Кристиан Эриксен
Оливер Скипп
|56%
|Владение мячом
|44%
|91%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|2
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
11
Зинченко
8
Гюндоган
21
Сильва
17
де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
27
Моура
28
Ндомбеле
18
Ло Чельсо
10
Кейн
29
Скипп
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑3
"Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Тоттенхэмом" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У гостей мячи забили Эрик Ламела и Лукас Моура.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ВАР — дерьмо». Гнев Габриэла Жезуса после незасчитанного гола в матче с «Тоттенхэмом»
Спорт-Экспрессвчера в 17:37
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2. Голы, видео, обзор матча АПЛ, лучшие моменты
Sport24.ruвчера в 18:19
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства
Лучший боец UFC потерял титул чемпиона
Поединок закончился в четвертом раунде. 40-летний Кормье потерял равновесие после серии ударов Миочича.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено вчера в 01:33
Армия и оружие
«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.
Обновлено 16 августа в 20:35
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено вчера в 13:30
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
В первой половине августа 12 марок поменяли цены на автомобили
В первой половине августа 12 марок поменяли цены на автомобили, выяснили эксперты.
Обновлено в 01:17
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Украинские "бюджетники" пройдут в торжественном параде 24 августа абсолютно добровольно.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Интер» интересуется Фернандо Льоренте
Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни
Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Гол Нани помог «Орландо Сити» сыграть вничью с «Миннесотой»
В матче регулярного чемпионата MLS «Миннесота» дома сыграла вничью с «Орландо Сити» — 1:1. В составе гостей с пенальти отличился португальский нападающий Луиш Нани.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено вчера в 01:00
Кино
Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 23:38