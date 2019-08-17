Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»Газета.Ru 14:26

Манчестер Сити — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
20′
23′
Эрик Ламела
Рахим Стерлинг
26′
Серхио Агуэро
35′
56′
Харри Уинкс
Лукас Моура
56′
Лукас Моура
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
66′
Родриго Эрнандес
Давид Сильва
78′
Бернарду Силва
Рияд Марез
80′
85′
Эрик Ламела
Джовани Ло Чельсо
90′+1′
Кристиан Эриксен
Оливер Скипп
"Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Тоттенхэмом" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У гостей мячи забили Эрик Ламела и Лукас Моура.
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