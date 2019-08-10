Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»РИА Новости 09:57
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
|25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
|46′
|51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
|56′
Фабиан Бальбуэна
|61′
Фелипе Андерсон
|62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
|65′
|69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
|75′
Рахим Стерлинг
|79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
|80′
Давид Сильва
Фил Фоден
|86′
Серхио Агуэро
|87′
Кайл Уокер
|90′+1′
Рахим Стерлинг
|90′+3′
Рахим Стерлинг
|90′+3′
Рахим Стерлинг
|43%
|Владение мячом
|57%
|81%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|9
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|1
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|12
|6
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
3
Крессуэлл
9
Эрнандес
11
Снодграсс
10
Лансини
41
Райс
18
Форнальс
22
Аллер
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
11
Зинченко
8
Гюндоган
16
Эрнандес
47
Фоден
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
3 ×
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Манчестер Сити" на выезде разгромили "Вест Хэм" в матче первого тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Лондоне завершилась победой "Сити" со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).
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Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити. Георгий Черданцев: «Сити начнёт с уверенной победы»
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