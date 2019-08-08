Футбол

«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»РИА Новости 09:57

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
46′
51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
56′
Фабиан Бальбуэна
61′
Фелипе Андерсон
62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
65′
69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
75′
Рахим Стерлинг
79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
80′
Давид Сильва
Фил Фоден
86′
Серхио Агуэро
87′
Кайл Уокер
90′+1′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
Футболисты "Манчестер Сити" на выезде разгромили "Вест Хэм" в матче первого тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Лондоне завершилась победой "Сити" со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: как стартует чемпион?

Все про Спорт ру08 августа в 06:41

Мануэль Пеллегрини: К VAR нелегко привыкнуть, но результат будет более справедливым

Советский спорт11:41

«Ман Сити» забил 5 голов «Вест Хэму» на старте сезона, Стерлинг сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:25

Победная серия «Сити» с Зинченко в составе достигла 23 матчей

Матч ТВ11:22

В АПЛ запустили VAR: отменили гол «Сити» из-за микроофсайда, спасли Агуэро от фэйла

Sports.ru10:32

«Манчестер Сити» стартовал по-чемпионски. Видеообзор матча с «Вест Хэмом»

Чемпионат11:15

Эдерсон провел 50-й сухой матч за «Манчестер Сити»

Sport24.ru11:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Экономика

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек

По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Политика

Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Транспорт

ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа

Обновлено в 11:33
Общество

Оппозиционный митинг в Москве завершился без происшествий

Согласованный с московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова в 16:30, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Происшествия

В Петербурге арестован учитель за изнасилование школьницы 8 лет назад

Как ранее сообщал РЕН ТВ, 5 августа в полицию Северной столицы обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что около восьми лет назад ее неоднократно насиловал школьный преподаватель.
Обновлено в 10:43
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Политика

В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Более 50 человек задержали на акции в Санкт-Петербурге

На акции в защиту честных выборов и солидарности с московской оппозицией в Санкт-Петербурге задержали более 50 человек.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном

На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержания

Обновлено в 11:07
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Здоровье

В Югре за неделю 14 человек заболели энтеровирусным менингитом

С 29 июля по 4 августа в регионе зафиксировано 99 случаев заболевания ЭВИ. У 14 человек подтвержден диагноз энтеровирусный менингит.
Обновлено вчера в 07:58
Игры

EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Теннис

Осака назвала Серену Уильямс «теннисной мамой»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала предстоящую встречу в четвертьфинале турнира в Торонто с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:40
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Религия

РПЦ предложила «русскому экзархату» войти в ее состав

От имени патриарха Кирилла руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний обратился к так называемому "русскому экзархату" в Западной Европе с предложением войти в состав Московского патриархата.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ

В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Обновлено в 11:45
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий

Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака, сообщает штаб коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Обновлено в 11:28
Авто

Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson

В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное