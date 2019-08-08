Футболисты "Манчестер Сити" на выезде разгромили "Вест Хэм" в матче первого тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Лондоне завершилась победой "Сити" со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).

«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»

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