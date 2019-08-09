Футбол

«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»РИА Новости 09:57

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
46′
51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
56′
Фабиан Бальбуэна
61′
Фелипе Андерсон
62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
65′
69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
75′
Рахим Стерлинг
79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
80′
Давид Сильва
Фил Фоден
86′
Серхио Агуэро
87′
Кайл Уокер
90′+1′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
Футболисты "Манчестер Сити" на выезде разгромили "Вест Хэм" в матче первого тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Лондоне завершилась победой "Сити" со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).
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