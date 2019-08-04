"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу. Основное время встречи, состоявшейся в воскресенье в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1.

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«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

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