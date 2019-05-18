Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболуТАСС вчера в 13:57

Манчестер Сити — Уотфорд
6 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
26′
Рахим Стерлинг
38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
55′
Давид Сильва
60′
Кевин де Брюйне
61′
66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
68′
73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
79′
80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
81′
Рахим Стерлинг
87′
"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" со счетом 6:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В составе победителей забитыми голами отметились Давид Сильва (26-я минута), Рахим Стерлинг (38, 81, 87), Кевин де Брёйне (61) и Габриэл Жезус (68).
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