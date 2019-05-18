«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболуТАСС вчера в 13:57

"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" со счетом 6:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В составе победителей забитыми голами отметились Давид Сильва (26-я минута), Рахим Стерлинг (38, 81, 87), Кевин де Брёйне (61) и Габриэл Жезус (68).

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

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