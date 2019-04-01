«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второйSportbox.RU вчера в 11:50

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии. «Горожане» пропустили на 27-й минуте после удара Гленна Мюррея, однако отыгрались и еще до перерыва вышли вперед благодаря точным ударам Серхио Агуэро и Эмерика Лапорта.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй

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