Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второйSportbox.RU вчера в 11:50
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии. «Горожане» пропустили на 27-й минуте после удара Гленна Мюррея, однако отыгрались и еще до перерыва вышли вперед благодаря точным ударам Серхио Агуэро и Эмерика Лапорта.
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«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)
Советский спортвчера в 14:00
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