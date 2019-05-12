Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второйSportbox.RU вчера в 11:50

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии. «Горожане» пропустили на 27-й минуте после удара Гленна Мюррея, однако отыгрались и еще до перерыва вышли вперед благодаря точным ударам Серхио Агуэро и Эмерика Лапорта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сандерленд» — «Ман Сити»: теперь у нас по 6 титулов, гонка за 7-м началась

Чемпионат03:46

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй

Матч ТВвчера в 11:50

«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом Англии

Газета.Ruвчера в 13:39

«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)

Советский спортвчера в 14:00

«Сити» уже отпраздновал дома – правда, скромно. Пеп ждет английский требл, чтобы устроить парад

Sports.ruвчера в 21:00

Серхио Агуэро: «Рад завоевать очередной титул с этим великим клубом»

Спорт-Экспрессвчера в 13:46

Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛ

Букмекеры.рфвчера в 04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Влад Топалов назвал их с Региной Тодоренко сына «монстром»

Обновлено в 04:41
Политика

Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая

Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".
Обновлено в 04:44
Политика

МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

В Новосибирске на несколько часов задержали вылет рейса в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 4:45 по московскому времени.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
ЖКХ

В столице началось сезонное отключение горячей воды

Если горячей воды нет более 10 дней или отключение началось не по графику, горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную, в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону: +7 (495) 539-59-59.
Обновлено в 04:37
Футбол

Криштиану Роналду назвал капитана «Ромы» Флоренци карликом

Матч 36 тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" завершился победой римлян 2:0. Лидер туринцев Криштиану Роналду повздорил с капитаном столичного клуба Алессандро Флоренци.
Обновлено в 03:43
Общество

Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Общество

Суд над стилистом Сергеем Зверевым состоится сегодня

Звереву грозит штраф до двадцати тысяч рублей или до сорока часов обязательных работ.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Сургуте водолаз утонул в бассейне

В сургутском спортивном комплексе в минувшие выходные произошел несчастный случай: водолаз чистил бассейн и погиб.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Общество

В Москве дожди сменятся солнечными холодами

На этой неделе в Москве и области ожидается переменчивая погода и похолодание, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке «Патриот»

В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода.
Обновлено в 03:38
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Музыка

Мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой

Сегодня в полдень мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой, что на пересечении улиц Писарева и Декабристов.
Обновлено в 02:47
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное