Футбол
АПЛ. «Манчестер Сити» — чемпион, «Ливерпуль» остался на втором местеLiveSport.ru вчера в 12:20
«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд.
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«Манчестер Сити» — чемпион Англии второй год подряд! «Ливерпулю» не хватило даже 97 очков
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«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)
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Главный тренер университетской команды «Мичиган» Джон Билайн согласился возглавить «Кливленд».
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Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.
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Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
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Медведева описала Загитову одним словом
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Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
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Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
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Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
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Экономика
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Российские ученые первыми в мире получили «2D-золото»
Российский ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой "плоскую" структуру.
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Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
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Компания Biostar, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску материнскую плату Racing X570GT8 для процессоров AMD на наборе системной логики X570.
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В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза
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Обновлено в 09:57