Футбол

АПЛ. «Манчестер Сити» — чемпион, «Ливерпуль» остался на втором местеLiveSport.ru вчера в 12:20

«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд.
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Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
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В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

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Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».
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Введение Китаем пошлин против США вызвало панику на биржах

После заявления Минфина Китая о введении повышенных пошлин на ввозимые из США товары произошел резкий спад ключевых биржевых индексов.
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В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

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Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

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«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
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«Кливленд» возглавит Джон Билайн

Главный тренер университетской команды «Мичиган» Джон Билайн согласился возглавить «Кливленд».
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В столице началось сезонное отключение горячей воды

Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.
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Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

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Спорт

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Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.
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Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Общество

IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня

Обновлено в 07:44
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Аэропорт, вокзал и торговые центры эвакуируют в Волгограде

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Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
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В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
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Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Экономика

Фонд Baring Vostok снова подал иск к банку «Восточный»

Акционер банка «Восточный» Evison Holdings (52% акций банка, принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви) подал к банку иск с требованием созвать внеочередное собрание акционеров для переизбрания нового состава совета директоров.
Обновлено в 08:52
Наука

Российские ученые первыми в мире получили «2D-золото»

Российский ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой "плоскую" структуру.
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Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко

Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
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Biostar готовит плату Racing X570GT8 на наборе логики AMD X570

Компания Biostar, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску материнскую плату Racing X570GT8 для процессоров AMD на наборе системной логики X570.
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В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

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Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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