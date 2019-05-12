Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второйМатч ТВ вчера в 11:50
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии. «Горожане» пропустили на 27-й минуте после удара Гленна Мюррея, однако отыгрались и еще до перерыва вышли вперед благодаря точным ударам Серхио Агуэро и Эмерика Лапорта.
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«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)
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Брайтон – Манчестер Сити. Георгий Черданцев: «Сити отстоит свой чемпионский титул»
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