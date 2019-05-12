Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом АнглииLenta.ru 13:25
1. «Манчестер Сити» защитил титул чемпиона АПЛ «Горожане» перед последним туром чемпионата опережали ближайшего преследователя всего на одного очко. Любая осечка, и титул мог быть упущен. Но главный тренер команды Пеп Гвардиола был спокоен.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Обновлено в 10:12
Авто
Компания Seat представила сразу три новых электрокара
В рамках международного автошоу в Барселоне, испанский автобренд представил три своих передовых электромобиля.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76
По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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AMD считает, что во флагманских процессорах для компьютеров нет смысла
В презентации компании AMD для инвесторов в мае в разделе новинок 2019 года нет упоминаний о 7-нанометровых процессорах Ryzen Threadripper, анонс которых планировался в третьем квартале.
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Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Культура
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
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Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана.
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Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено в 17:45
Политика
Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Технологии
Самые популярные эмодзи в разных странах. Инфографика
Как отмечают специалисты в разных странах, женщины в 1,5 раза чаще мужчин используют эмодзи.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Технологии
Врачи рассказали, какими средствами они лечатся
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Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Мошенники наживаются на имени мамы Децла
Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции
Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Авто
Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny
Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Общество
В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно
Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество
Мерник и чек – лучшие друзья автомобилистов
Минпромторг России в проекте постановления правительства предлагает ужесточить правила продажи топлива на автозаправочных станциях.
Обновлено в 21:00
Космос
Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года
Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40