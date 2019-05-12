Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом АнглииГазета.Ru 12:00

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Сити". Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив "Ливерпуль" на два очка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Газета.Ru12:00

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и стал шестикратным чемпионом Англии

Советский спорт11:50

«Ман Сити» защитил чемпионство в АПЛ впервые за 11 лет – тогда это сделал «МЮ» Фергюсона

Sports.ru11:50

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и стал чемпионом Англии

Sport24.ru11:54

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй

Матч ТВ11:50

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, разгромив «Брайтон»

Чемпионат11:50

«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Ливерпуль» - второй

Спорт-Экспресс11:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Политика

Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море.
Обновлено в 10:33
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Культура

Новую экспозицию создадут в Таганроге к юбилею Чехова

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Алина Загитова показала фигуру в купальнике

Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
Обновлено вчера в 11:44
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон".
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Футбол

«МЮ» не пропустил дома в АПЛ только в двух матчах этого сезона

«Манчестер Юнайтед» принимает «Кардифф» в матче 38-го тура АПЛ. На 23-й минуте с пенальти отличился полузащитник Натаниэль Мендес-Лэйнг.
Обновлено в 10:39
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Обновлено в 06:46
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Здоровье

Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Участвовавшие в параде Победы «Ярсы» уходят в Ивановскую область

Обновлено в 01:30
Общество

Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания

Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.
Обновлено в 11:15
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное