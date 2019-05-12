«Манчестер Сити» стал чемпионом АнглииГазета.Ru 12:00

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Сити". Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив "Ливерпуль" на два очка.

Армия и оружие Иран серьезно ответит на любые силовые действия США "Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".

Политика Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.

Армия и оружие ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море.

Общество В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Шоу-бизнес Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса» По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Авто В России автомобиль Bentley превратили в танк Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.

Шоу-бизнес Алина Загитова показала фигуру в купальнике Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Общество Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон".

Общество В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Общество Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.