Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом АнглииГазета.Ru вчера в 12:00
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Сити". Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив "Ливерпуль" на два очка.
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«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)
Советский спортвчера в 14:00
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