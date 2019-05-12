«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АнглииРоссийская газета 12:14

Разгромив на выезде "Брайтон" (4:1), "Манчестер Сити" защитил чемпионский титул. Давненько в Англии не было такого, чтобы лучшая команда определилась в последнем туре. Еще в начале года казалось, что и на этот раз победитель станет известен досрочно.

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

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