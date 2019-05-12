Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом АнглииГазета.Ru 12:00
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Сити". Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив "Ливерпуль" на два очка.
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