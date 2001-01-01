Футбол

«Манчестер Сити» согласился заплатить сумму отступных за РодриSoccer.ru 08:55

Пресса сообщает, что "Манчестер Сити" согласился выплатить всю сумму отступных за полузащитника "Атлетико" Родриго Эрнандеса.
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«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»

Советский спорт07:54

«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родри у «Атлетико», «Бавария» готова повторить предложение

Спорт день за днем08:06

Родри заявил «Атлетико» о желании уйти, но на него претендует не только «Ман Сити»

Sports.ru08:59

«Манчестер Сити» согласился заплатить сумму отступных за Родри

Soccer.ru08:55

Родри хочет покинуть «Атлетико», его клаусулу готовы активировать два клуба

Чемпионат07:36

Источник: «Манчестер Сити» согласился заплатить за Родри 70 миллионов евро

Спорт-Экспресс06:50

Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»

ProstoProSport05:30
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Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Общество

«Не то что наши толстухи»: на Западе поразились красотой россиянок

Обновлено в 11:20
Происшествия

В Испании нашли тело 13-летней россиянки

В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Экономика

ООН: Население России к 2070 году сократится до 100 млн человек

В прогнозе сказано, что к 2070 году населения России по ряду причин резко сократится до 100 млн человек.В оптимистичном варианте РФ предрекают рост численности населения до 160 млн человек.
Обновлено в 06:12
Общество

Большинство россиян заявили о способностях мужчин по воспитанию детей

Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский объявил о встрече нормандской четверки в июле

Встреча в формате «нормандской четверки» может состоятся после выборов в Верховную Раду, намеченных на 21 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200

В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
Обновлено в 03:52
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Футбол

Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Наука

Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен

Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Политика

Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Футбол

Грузинские футбольные клубы узнали своих соперников в Лиге Европы УЕФА

Три грузинских футбольных клуба узнали своих соперников по первому квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.
Обновлено в 12:03
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка

Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
Обновлено в 10:56
Политика

Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какими были бы его первые слова во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:51
Политика

Нарышкин рассказал о планах Запада совершить кибератаки на Россию

Служба внешней разведки России располагает данными о готовящихся кибератаках в том числе на информационные системы органов государственной власти, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, комментируя публикации СМИ о попытках кибератак США на объекты в РФ.
Обновлено в 04:28
Политика

Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики

Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Экономика

Банки начали принудительно собирать у россиян биометрию

Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:16
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Экономика

Правительство внесло проект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапной отмене обязательности репатриации экспортной выручки в российской валюте при внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 01:41
Наука

Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество

Обновлено вчера в 12:17
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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