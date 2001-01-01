«Манчестер Сити» согласился заплатить сумму отступных за РодриSoccer.ru 08:55

Пресса сообщает, что "Манчестер Сити" согласился выплатить всю сумму отступных за полузащитника "Атлетико" Родриго Эрнандеса.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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