Футбол
«Манчестер Сити» снова обыграл «Бёртон» и вышел в финал Кубка лигиЕвро-футбол.ру вчера в 16:45
"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка лиги Франции. "Горожане" в гостях снова обыграли третьелиговый "Бёртон" (1:0). Единственный гол на счету Серхио Агуэро.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В администрации Нефтеюганска проходят обыски
Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подтвердил в четверг ТАСС источник в силовых структурах округа.
Обновлено в 00:24
Политика
США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Под Москвой поезд остановился из-за сильного мороза
Мороз привел к повреждению кабеля, сообщили в пресс-службе МЖД. Это случилось в 6:30 на станции Мытищи с электричкой Пушкино - Москва.
Обновлено в 00:55
Политика
Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании долгов Чечни за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании с населения республики долга за газ в размере 9 млрд руб. Его слова приводятся на сайте главы и правительства Чечни.
Обновлено в 01:25
Интернет
Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей
Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы
Несколько больниц и поликлиник в Хабаровске были эвакуированы из-за сообщений о минировании, рассказал агентству AmurMedia министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший
В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
В Китае ученые клонировали пять идентичных макак
Китайские ученые надеются, что применение клонированных обезьян с удаленным геном BMAL1 поможет в осуществлении целого ряда биомедицинских исследований, связанных с нарушениями циркадных ритмов.
Обновлено в 01:01
Технологии
Boeing протестировал беспилотное летающее такси
Корпорация Boeing сообщила в среду, 23 января, что она провела первые испытания прототипа беспилотного летающего такси и эти испытания прошли успешно.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни
Обновлено в 00:27
Происшествия
Пять человек погибли при стрельбе в банке во Флориде
В американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в местном банке, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, сообщает WSB TV со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
На севере Москвы в квартире жилого дома произошел хлопок
Хлопок произошел в одной из квартир на Костромской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:05
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой
Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:38
Хоккей
Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ
Обновлено вчера в 23:28
Космос
На Луну упал метеорит во время затмения
21 января, во время затмения, на Луну упал крупный метеорит.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Названы самые популярные продукты в России этой зимой
Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины.
Обновлено в 00:01
Экономика
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Население России уменьшилось впервые за десять лет
Численность постоянного населения России на 1 января 2019 года составила 146,794 млн человек, свидетельствуют данные на сайте Росстата.
Обновлено в 00:14
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Правящий совет выберет нового короля Малайзии 24 января
В Малайзии назначат нового короля в четверг, 24 января 2019 года, когда правящий совет соберется для закрытого голосования, сообщает Sindonews.
Обновлено 22 января в 03:13
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Обновлено вчера в 21:56
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в РФ
Розничные цены на цифровые приставки к аналоговым телевизорам начинаются от 1 тыс. рублей. Присутствуют на рынке более 200 моделей.
Обновлено в 00:31
Здоровье
Более 200 российских туристов заразились лихорадкой денге в 2018 году
Роспотребнадзор сообщил о 212 зафиксированных за 11 месяцев 2018 года случаях лихорадки денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Xiaomi показала складной смартфон
Обновлено вчера в 09:33
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы
Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Toyota отмечает 60-летие внедорожника Land Cruiser
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Космос
Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22