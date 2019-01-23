Футбол

«Манчестер Сити» снова обыграл «Бёртон» и вышел в финал Кубка лигиЕвро-футбол.ру вчера в 16:45

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка лиги Франции. "Горожане" в гостях снова обыграли третьелиговый "Бёртон" (1:0). Единственный гол на счету Серхио Агуэро.
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«Бертон» — «Манчестер Сити» — 0:1. Видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги

Sport24.ruвчера в 19:18

«Манчестер Сити» снова обыграл «Бёртон» и вышел в финал Кубка лиги

Евро-футбол.рувчера в 16:45

«Манчестер Сити» обыграл «Бёртон Альбион» и вышел в финал Кубка лиги

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«Бертон» с минимальным счетом проиграл «Манчестер Сити»

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

«Манчестер Сити» забил 10-й мяч в противостоянии с «Бертон Альбионом» и вышел в финал Кубка английской лиги

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Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ постарается вновь выиграть Кубок лиги»

Sports.ruвчера в 19:55

«Манчестер Сити» победил «Бёртон» и вышел в финал Кубка лиги

LiveSport.ruвчера в 16:47
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании с населения республики долга за газ в размере 9 млрд руб. Его слова приводятся на сайте главы и правительства Чечни.
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Интернет

Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей

Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.
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Несколько больниц и поликлиник в Хабаровске были эвакуированы из-за сообщений о минировании, рассказал агентству AmurMedia министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Обновлено вчера в 22:49
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В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший

В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.
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Наука

В Китае ученые клонировали пять идентичных макак

Китайские ученые надеются, что применение клонированных обезьян с удаленным геном BMAL1 поможет в осуществлении целого ряда биомедицинских исследований, связанных с нарушениями циркадных ритмов.
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Boeing протестировал беспилотное летающее такси

Корпорация Boeing сообщила в среду, 23 января, что она провела первые испытания прототипа беспилотного летающего такси и эти испытания прошли успешно.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни

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Происшествия

Пять человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

В американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в местном банке, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, сообщает WSB TV со ссылкой на полицию.
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Происшествия

На севере Москвы в квартире жилого дома произошел хлопок

Хлопок произошел в одной из квартир на Костромской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

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На Луну упал метеорит во время затмения

21 января, во время затмения, на Луну упал крупный метеорит.
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Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины.
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Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами

В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
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Население России уменьшилось впервые за десять лет

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В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
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Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в РФ

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Более 200 российских туристов заразились лихорадкой денге в 2018 году

Роспотребнадзор сообщил о 212 зафиксированных за 11 месяцев 2018 года случаях лихорадки денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.
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Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.
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Toyota отмечает 60-летие внедорожника Land Cruiser

Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Heritage Edition.
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Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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