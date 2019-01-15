Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛРИА Новости17:17
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Габриэл Жезус
|10′
Фернандиньо
|14′
|19′
Вилли Боли
Габриэл Жезус
|39′
|46′
Рауль Хименес
Адама Траоре
|59′
Диого Жота
Ромен Саисс
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
|62′
|72′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
Лерой Сане
Илкай Гюндоган
|74′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
|76′
Конор Коуди
|78′
|75%
|Владение мячом
|25%
|92%
|Процент точных передач
|66%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|8
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|9
|6
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|1
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
3
Данило
20
Силва
25
Фернандиньо
17
де Брюйне
7
Стерлинг
10
Агуэро
8
Гюндоган
11
Патрисиу
2
Доэрти
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
19
Кастро
8
Невеш
17
Гиббс-Уайт
32
Дендонкер
37
Траоре
27
Саисс
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты "Манчестер Сити" одержали крупную победу над "Вулверхэмптоном" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча, состоявшаяся в понедельник в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
РИА Новости17:17
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