Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
РИА Новости
17:17

Манчестер Сити — Вулверхэмптон
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Габриэл Жезус
10′
Фернандиньо
14′
19′
Вилли Боли
Габриэл Жезус
39′
46′
Рауль Хименес
Адама Траоре
59′
Диого Жота
Ромен Саисс
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
62′
72′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
Лерой Сане
Илкай Гюндоган
74′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
76′
Конор Коуди
78′
Футболисты "Манчестер Сити" одержали крупную победу над "Вулверхэмптоном" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча, состоявшаяся в понедельник в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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