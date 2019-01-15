Футбол

«Манчестер Сити» дома разгромил «Вулверхэмптон»
Sportbox.RU
вчера в 16:56

Манчестер Сити — Вулверхэмптон
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Габриэл Жезус
10′
Фернандиньо
14′
19′
Вилли Боли
Габриэл Жезус
39′
46′
Рауль Хименес
Адама Траоре
59′
Диого Жота
Ромен Саисс
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
62′
72′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
Лерой Сане
Илкай Гюндоган
74′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
76′
Конор Коуди
78′
«Манчестер Сити» на своем поле провел матч с «Вулверхэмптоном» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Хозяева победили во встрече со счетом 3:0. В составе «МС» дубль на свое имя записал Габриэл Жезус, еще один мяч стал автоголом в исполнении Конора Коуди.
Sportbox.RUвчера в 16:56

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» дома разгромил «Вулверхэмптон»

Матч ТВвчера в 16:56

Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

Советский спортвчера в 16:54

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря дублю Жезуса

Чемпионатвчера в 16:52

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря дублю Габриэла Жезуса

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

Дубль Жезуса помог «МанСити» победить «Вулверхэмптон»

LiveSport.ruвчера в 16:54

«Манчестер Сити» в большинстве легко разгромил «волков»

Евро-футбол.рувчера в 16:53

«Ман Сити» в 4 очках от «Ливерпуля», «Зенит» хочет за Паредеса 40 млн евро, хоккейный ЦСКА против болельщиков и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Транспорт

Из-за подтопления закрыты три станции Московского метрополитена

Обновлено в 00:28
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Обновлено 13 января в 14:42
Спорт

Биатлон. Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды

Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Саратовской области из-за снега обрушилась крыша школы

Под Саратовом под тяжестью снега произошло обрушение крыши школы, никто не пострадал.
Обновлено в 02:33
Политика

Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ

Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В «Мосметрострое» сообщили о причинах затопления метро в Москве

Обновлено в 01:57
Происшествия

На Филевской линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:14
Экономика

Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны

Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Общество

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле

Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Экономика

ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777

Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Суд закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам

Лефортовский суд Москвы по просьбе ФСБ закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Экс-замгубернатора Курганской области отправили на три года в колонию

Курганский городской суд признал виновным бывшего заместителя губернатора, директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности на три года.
Обновлено в 03:21
Политика

Кремль дал прогноз по войне в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Голикова назвала сроки перехода от убыли к приросту населения в России

В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом.
Обновлено в 03:02
Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров в конце прошлого года согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе

Обновлено вчера в 20:55
Политика

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора

Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

В России усовершенствуют стандарт оценки прожиточного минимума

Работа по усовершенствованию стандарта оценки прожиточного минимума начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Мордовии девушки сожгли флаг России

Обновлено вчера в 06:12
Хоккей

Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 03:10
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

Обновлено вчера в 13:36
Транспорт

В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

Водителей просят воздержаться от поездок для того, чтобы не затруднять движение по Дмитровскому шоссе, где курсируют компенсационные бесплатные автобусы «КМ».
Обновлено в 00:59
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное