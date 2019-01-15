Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в АПЛ
Вести.Ru
18:45

Манчестер Сити — Вулверхэмптон
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Габриэл Жезус
10′
Фернандиньо
14′
19′
Вилли Боли
Габриэл Жезус
39′
46′
Рауль Хименес
Адама Траоре
59′
Диого Жота
Ромен Саисс
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
62′
72′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
Лерой Сане
Илкай Гюндоган
74′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
76′
Конор Коуди
78′
На туманном Альбионе матчем "Манчестер Сити" против "Вулверхэмптона" завершился 22 тур английской премьер-лиги по футболу. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали крупную победу над "волками". Итоговый счет 3:0 в пользу "горожан".
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