Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в 13-м туре АПЛ
RT на русском
12:34

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
11′
Давид Сильва
19′
Рахим Стерлинг
34′
Лерой Сане
Артюр Масуаку
Аарон Крессуэлл
46′
Грэйди Диангана
Хавьер Эрнандес
55′
Фелипе Андерсон
Лукас Перес
68′
69′
Илкай Гюндоган
Фил Фоден
75′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
81′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
90′+3′
Лерой Сане
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
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